Strage Brandizzo, Procura Ivrea "rammarico per diffusione video"

Sulla diffusione dei video e degli audio relativi alla strage di Brandizzo (Torino) è intervenuta la procura di Ivrea che ha coordinato l'indagine per fare luce sull'incidente costato la vita a cinque operai. "In merito alla diffusione mediatica di audio, video ed altri atti di indagine relativi al gravissimo infortunio plurimortale avvenuto in Brandizzo il 30 agosto 2023 - scrive in una nota il procuratore Gabriella Viglione - la Procura di Ivrea che, unitamente alla polizia giudiziaria, per tutta la durata delle indagini ha mantenuto il dovuto riserbo nel rispetto della legge e del dolore dei familiari della vittime, esprime sincero rammarico per tale divulgazione, avvenuta a pochi giorni dalla dovuta messa a disposizione delle parti del materiale processuale a seguito dell'avviso di chiusura indagini, e ad opera di chi non ha tenuto in giusta considerazione né il persistente divieto di pubblicazione né la sensibilità dovuta nei confronti dei congiunti delle vittime".