No ai cattolici professionisti

Dicono che la storia non si ripete mai. E quando lo fa diventa una sorta di farsa. Eppure, ci sono delle costanti che puntualmente non tramontano, e quindi si ripetono, nella storia politica e culturale del nostro paese. Tra queste, per fermarsi a quello che comunemente viene definito mondo cattolico o area cattolica, c’è una categoria che dura dall’esperienza della Democrazia Cristiana e che convive con le diverse e anche e contrastanti fasi storiche e politiche. Parlo dei cosiddetti “cattolici professionisti”.

Termine simpatico e sarcastico che fu coniato da uno straordinario e qualificato leader del cattolicesimo politico italiano, Mino Martinazzoli. Mentre Carlo Donat-Cattin, altro autorevole leader e statista della Dc, etichettava negli anni ’80 questa originale categoria di cattolici impegnati in politica come “sepolcri imbiancati”. In entrambi i casi, però, emergeva un filo rosso che accomunava queste due simpatiche definizioni. E cioè, si trattava di una figura di cattolico impegnato in politica che si ergeva ad essere più cattolico degli altri. O meglio, persone che pensavano di avere una maggior dirittura morale, che esercitavano la loro vocazione pubblica e politica con maggior coerenza e rigore. E che, soprattutto, ambivano a rappresentare la parte migliore e più responsabile della storica e gloriosa esperienza del cattolicesimo politico italiano. Una categoria che, puntualmente, è sempre stata benedetta, esaltata ed applaudita dalla stampa di sinistra e progressista che la individuava come l’esperienza più credibile dei cattolici impegnati in politica e nei vari partiti. Una categoria che si può riassumere con il termine – per usare il linguaggio del rappresentante più autorevole di questa vulgata, Romano Prodi – di “cattolici adulti”.

Ora, e nel pieno rispetto di tutte le molteplici sensibilità e di tutte le sfumature presenti nell’area cattolica italiana – che da sempre è molto plurale e articolata al suo interno – non possiamo non avanzare almeno una riflessione. E cioè, non esistono – se non nella testa di questa specifica categoria di persone – cattolici più cattolici degli altri; non esistono cattolici più titolati di altri a rappresentare la storia, l’esperienza, la cultura e la tradizione del cattolicesimo democratico, popolare e sociale. E, soprattutto, non esistono cattolici che rappresentano con maggior autorevolezza e credibilità questo patrimonio storico e culturale nella cittadella politica italiana.

Per queste ragioni, semplici ma oggettive, i “cattolici professionisti” o i “sepolcri imbiancati” devono farsene una ragione. Non sono i migliori e non sono affatto gli unici credenti a fare politica nella vita pubblica italiana. Non lo erano ieri l’altro nella Dc, non lo erano ieri con i “cattolici adulti” di Prodi e non lo solo oggi con i cattolici professionisti” alla Ruffini. Cioè il movimento politico che è riconducibile all’ex direttore di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate. E questo per una ragione altrettanto semplice. E cioè, proprio i cattolici dovrebbero essere quelli che non fanno distinzione tra chi è più credibile, più coerente, più serio e più affidabile nel declinare la concreta azione politica nella società. Insomma, oggi come ieri, è utile ed indispensabile l’apporto – laico, come ovvio – dei cattolici nella politica italiana. Ma senza arroganza culturale, senza alcuna presunzione morale e, soprattutto, senza ridicole e grottesche tentazioni egemoniche di un’area culturale e politica che era, e resta, profondamente plurale al suo interno.