Travolto da pianta che stava tagliando, morto nel Torinese

Questa mattina a Spineto di Castellamonte, nel Torinese, un uomo di 55 anni è morto travolto da un albero che stava tagliando. L'incidente si è verificato intorno alle 9.15. Immediata la chiamata al 112: sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago, il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Ivrea. Inutili tutti i soccorsi: quando il personale medico ha raggiunto il prato dove si è verificato l'incidente, il cuore dell'uomo aveva già smesso di battere. L'area in cui è caduta la pianta è stata transennata per permettere i rilievi dei carabinieri e dello Spresal dell'Asl To4.