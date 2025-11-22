Sospetto caso di febbre di Malburg ad Asti, paziente è stabile

"Il paziente è stabile e senza sintomi suggestivi della malattia. Il riscontro pervenuto dall'Ospedale Spallanzani di Roma sul primo prelievo ematologico ha dato esito negativo, questa mattina è stato inviato allo Spallanzani il secondo prelievo dal quale si potrà ricavare l'esito definitivo": è quanto ha spiegato Valter Declame, direttore ad interim dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti, in merito al turista di 81 anni che aveva accusato sintomi che potrebbero essere riconducibili alla febbre emorragica di Malburg. L'uomo continua ad essere sotto costante monitoraggio all'ospedale di Asti. Al suo rientro da un viaggio in Etiopia, dove esistono focolai della malattia molto infettiva, aveva accusato febbre e problemi gastrointestinali e si era recato giovedì mattina al pronto soccorso. Vista la sua provenienza, l'81 enne era stato subito isolato. Il primo tampone inviato allo Spallanzani per verifica ha dato esito negativo.