Ambasciatore Francia, convinti che Putin non si fermerà

"Quello che è in gioco non è solo l'Ucraina, ma anche la nostra sicurezza. Siamo convinti che Putin non si fermerà qui e che probabilmente ha intenzione di fare molto di più". Lo ha detto l'ambasciatore francese in Italia, Martin Briens, parlando a Stresa (Vco) al forum di Fondazione Iniziativa Europa. "Il nostro ruolo da europei - ha spiegato Briens - è aiutare gli ucraini a superare il dilemma tra dignità e partnership con gli Stati Uniti. La nostra intenzione è di lavorare nei prossimi giorni con i nostri partner europei, ucraini e americani per assicurare che qualsiasi soluzione garantisca per prima cosa gli interessi di sicurezza dell'Ucraina, non solo a breve termine ma anche a lungo termine, e la sicurezza dell'Europa".