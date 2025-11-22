Nordio, referendum giustizia non sia referendum sul governo

La strada verso il referendum sulla giustizia "sarà lunga e sarà ovviamente costellata di polemiche: finché queste polemiche rimarranno nell'ambito del tecnicismo giuridico e costituzionale, saranno benvenute e saranno utili. L'importante è che non si trasformino in polemiche politiche e soprattutto in referendum pro o contro il governo perché sarebbe assolutamente improprio". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del forum di Fondazione Iniziativa Europa a Stresa.