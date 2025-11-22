PROPAGANDA LIVE

"Il Piemonte cuore dell'Europa: cresciamo, finiti gli anni difficili".

Cirio e il Bengodi immaginario

Dal palco di una manifestazione di Forza Italia il governatore racconta una regione da cartolina, tra turismo, lusso e agroalimentare. Peccato che dati alla mano (produzione industriale, Pil, Cig e demografia) la realtà smentisca il suo inossidabile ottimismo

C’è l’ottimismo della volontà, che è cosa buona e giusta. E poi c’è la realtà. Alberto Cirio stamattina ha raccontato un Piemonte da cartolina, quasi un Bengodi dove «gli anni della difficoltà sono finiti» e «la regione cresce» come mai prima. Applausi in sala, certo. Ma basta uscire dal perimetro degli Stati Generali di Forza Italia sul commercio internazionale per accorgersi che tra la realtà e il racconto c’è lo stesso divario che passa tra un rendering immobiliare e il cantiere vero: polvere, ritardi, ferri scoperti. Il Piemonte non è il cuore pulsante dell’Europa: al massimo è un cuore affaticato, che continua a perdere colpi, competenze e investimenti, mentre si regge su settori che producono più occupazione intermittente che valore aggiunto. Insomma, servirebbe almeno un elettrocardiogramma corretto per fare una diagnosi onesta.

Settori “virtuosi”, effetti deboli

Il governatore cita con orgoglio i comparti dell’aerospazio, del turismo, dell’agroalimentare e del lusso come motori della ripresa piemontese. È vero che sono settori strategici, ma bisogna guardare più da vicino cosa generano davvero. Secondo Unioncamere Piemonte, tra il 2019 e il 2023 il valore aggiunto regionale è aumentato del 15,7%, ma questo dato nasconde disparità forti nella struttura industriale. Inoltre, nel 2024 la produzione industriale ha registrato un calo: nel IV trimestre la produzione manifatturiera è scesa di -1,0% rispetto al trimestre precedente, portando il risultato annuo a -0,8%.

Quando si parla di turismo, lusso o agroalimentare, va ricordato che molti posti di lavoro sono precari. Secondo l’Inps Piemonte, pur crescendo le assunzioni nel 2024 (464.010 assunzioni contro 441.810 cessazioni), “entrarci” spesso significa contratti temporanei o part-time, con basso potere contrattuale.

I settori “di eccellenza” che Cirio menziona non sempre sono accompagnati da investimenti strutturali su larga scala: non si tratta solo di esportare prodotti di lusso, ma di costruire stabilmente una filiera forte e sostenibile, cosa che finora non pare realizzarsi in modo omogeneo.

Insomma, quei comparti “stellari” non garantiscono una crescita solida dell’economia regionale, ma producono soprattutto occupazione fragile e un valore aggiunto concentrato in nicchie.

L’industria trema (e con lei il lavoro)

È vero: il Piemonte paga caro la crisi dell’automotive. Ma “pagare” non è un dettaglio marginale: è il nucleo centrale di una fragilità che Cirio tende a minimizzare. L’auto non è propriamente un settore qualunque: è la spina dorsale del Piemonte industriale. Occorre forse fare l’elenco delle imprese definitivamente chiuse, di quelle passate in altre mani, della perdita di importanti e storici asset? Per non parlare di Mirafiori, ovviamente. Non è un caso che a livello europeo abbia subito il declassamento in “serie B”. La stessa analisi del Pil mostra una fotografia di un Piemonte da zero virgola.

Nel 2024, la cassa integrazione è esplosa: secondo il recente rapporto Uil, sono state autorizzate 51,1 milioni di ore di cig + 1,37 milioni di ore di fondi di solidarietà, per un totale di 52,48 milioni di ore, +61,2% rispetto al 2023. Nei primi sei mesi del 2025, la cassa integrazione in Piemonte è ulteriormente aumentata del 68,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 (da 22 a 37 milioni di ore autorizzate) secondo l’Inps. Ulteriori dati confermano la tendenza negativa: nei primi 9 mesi del 2025 le ore di ammortizzatori sociali autorizzati sono state 47,8 milioni, +38,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Sempre secondo l’Inps, i beneficiari di ammortizzatori legati a sospensioni di lavoro sono passati da 53.738 nel 2023 a 82.263 nel 2024.

E anche i contratti stabili sono in calo: le assunzioni a tempo indeterminato sono passate da 91.247 a 81.627 nel 2024, mentre i contratti a termine sono leggermente diminuiti. Questo non è “lavoro che cresce”: è lavoro che tira avanti a colpi di ammortizzatori sociali, con molti lavoratori che vivono nell’incertezza permanente.

Un lungo inverno

Se Cirio dipinge un Piemonte “cuore dell’Europa”, dimentica di menzionare che quel cuore sta inesorabilmente invecchiando. I numeri sono impietosi. Al 1° gennaio 2025, l’età media piemontese è di 48,1 anni, più alta della media italiana (46,8) e anche del resto del Nord-Ovest (47,2). La classe di età 0-14 anni rappresenta solo l’11,2% della popolazione piemontese, mentre il 26,9% ha 65 anni o più. Il rapporto di dipendenza degli anziani (cioè quanti over 65 ogni 100 persone in età attiva) è elevato e in crescita, secondo i dati demografici della Regione/Demos Piemonte. Inoltre, il numero medio di figli per donna in Piemonte è 1,14, con un’età media al parto di 32,7 anni: numeri non esattamente “giovani” per sostenere un ricambio generazionale solido.

Un Piemonte con una popolazione così anziana ha meno risorse umane per crescere davvero, soprattutto se non si punta su politiche che favoriscano la natalità, il ricambio generazionale, l’attrattività per i giovani, l’arrivo di nuova forza lavoro immigrata.

Non è tutto un “lusso”

Non basta dire “cresciamo grazie ai settori pregiati” se l’industria tradizionale (manifattura, trasporti, metalli) è in affanno. Nel IV trimestre del 2024, la produzione manifatturiera piemontese ha registrato la quarta flessione consecutiva, con un -1,0% rispetto al trimestre precedente. Sempre Unioncamere, analizzando dati congiunturali, segnala che sono mezzi di trasporto, metalli e tessile i settori più in crisi. D’altronde, anche l’uso massiccio di ammortizzatori sociali, come abbiamo visto, è un indicatore che la filiera industriale non è in ripresa sana, ma in difficoltà.

La retorica e la realtà

Ecco il punto: l’“ottimismo della volontà” può essere una strategia politica, ma quando diventa una narrazione svincolata dai dati, diventa pericoloso. Le belle parole di Cirio su “un Piemonte che cresce” suonano vuote se, dietro di esse, ci sono ore di cassa integrazione ai massimi, una struttura occupazionale precaria, con assunzioni che crescono con contratti instabili, un tessuto industriale che regredisce nei settori tradizionali, nonostante lo splendore (apparente) del lusso e del turismo, una popolazione che invecchia rapidamente e una parte significativa di cittadini sopra i 65, un bassissimo tasso di fecondità, che impedisce un ricambio generazionale efficace.

Se vogliamo un vero “cuore dell’Europa”, non bastano slogan. Cirio ha il diritto di crederci, ma ha anche la responsabilità di raccontare la verità, non solo il sogno. Se la sua ambizione è davvero quella di un Piemonte forte e sostenibile, il primo passo non è declamare promesse: è affrontare con onestà i nodi. Perché la regione non ha bisogno di miraggi: ha bisogno di un progetto concreto. Serve un piano reale, con politiche industriali robuste, investimenti, formazione, ricerca e il coraggio di affrontare il problema demografico e migratorio. Non possiamo baloccarci con un Bengodi retorico: il Piemonte ha bisogno di una strategia che guardi in faccia la realtà.