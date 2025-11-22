Piemonte primo per uso fondi Ue, Cirio "centrati obiettivi"

Il Piemonte si conferma al vertice nazionale nell'utilizzo dei fondi europei Fesr: prima Regione in Italia per livello di spesa certificata nel Programma 2021-2027, a cui si aggiunge la chiusura positiva della programmazione 2014-2020, con il superamento di tutti gli obiettivi finanziari e fisici previsti, per il governatore Alberto Cirio una testimonianza della "qualità della programmazione e della capacità amministrativa della Regione Piemonte - afferma in una nota - che non solo ha centrato tutti gli obiettivi finanziari, ma si è fatta trovare pronta anche sulle strategie di intervento che sono state fin da subito orientate su assi strategici, dalla digitalizzazione, alla ricerca, dalla riqualificazione energetica agli investimenti per la produzione sostenibile". Al 30 novembre 2025 la spesa certificata dal Comitato di Sorveglianza del Fesr Piemonte. Del Programma 2021-2027 ha raggiunto quota 173 milioni di euro, superando ampiamente il target N+3 fissato a circa 102 milioni. Significa che la Regione Piemonte ha avviato, portato a termine progetti e investito risorse per 70 milioni in più rispetto agli obiettivi fissati da Bruxelles. Il superamento degli obiettivi del 2025 consente di guardare con fiducia ai prossimi due anni della programmazione per arrivare al pieno utilizzo degli oltre 1,5 miliardi di euro previsti dal PR FESR Piemonte 2021-2027 ed evitare i tagli automatici delle risorse che sarebbero arrivati a fronte di un loro mancato utilizzo.