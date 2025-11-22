Minaccia un maestro, arrestato a Torino il tiktoker Don Alì

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino, guidati dal dirigente Davide Corazzini, hanno arrestato Said Alì, 24 anni, nato in Marocco e cittadino italiano, noto sui social come Don Alì. Le indagini sono coordinate dalla Procura del capoluogo piemontese. Il giovane, seguitissimo su TikTok e Instagram e autoproclamatosi "Il Re dei Maranza", era finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane per un video girato nel quartiere Barriera di Milano, in cui aggrediva verbalmente un maestro di una scuola elementare accusandolo di aver maltrattato un alunno. Il docente era stato accerchiato e minacciato da Don Alì e da altri due membri del suo team. L'insegnante aveva denunciato l'accaduto e la procura aveva aperto un fascicolo. Pochi giorni dopo la pubblicazione del video una troupe della trasmissione Dritto e Rovescio di Rete 4, che si trovava in corso Novara, tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano, per un servizio proprio su Don Alì, era stata aggredita. Un uomo incappucciato, armato di una mazza chiodata, si accanito contro l'auto con cui erano arrivati i cronisti e gli operatori, distruggendone il parabrezza. L'aggressore era poi fuggito. Su questo episodio indagano i carabinieri.

Don Alì è ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni dell'insegnante. Per lo stesso reato è stato disposto l'obbligo di firma per un 24enne e un 27enne torinesi, suoi presunti complici. La misura cautelare è stata eseguita ieri sera, al termine delle ricerche di Don Alì, che si era reso irreperibile. Il giovane era stato individuato nelle cantine di un palazzo a Barriera di Milano. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato e portato in Questura. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Torino, erano iniziate a fine ottobre dopo l'agguato al docente all'uscita dall'istituto scolastico dove si era recato a prendere la figlia di tre anni e mezzo. Il docente, oltre a essere stato minacciato, era stato colpito con alcuni schiaffi alla nuca. L'aggressione era stata ripresa con il telefono e pubblicata su Instagram in forma di reel, con didascalie che definivano il docente "pedofilo". Nelle settimane successive Don Alì aveva pubblicato anche spezzoni di un'intervista televisiva alle Iene in cui, parlando della vicenda, affermava la necessità di "punire" chi abusa dei bambini e poi aveva rivolto nuove minacce al docente: "e se la prossima volta abusi un bambino, finirà molto peggio!". L'insegnante aveva riportato uno stato d'ansia certificato, con ripercussioni sulla quotidianità familiare. Gli accertamenti investigativi hanno inoltre permesso di escludere che il presunto maltrattamento attribuito al docente fosse fondato e hanno collegato Don Alì anche a un'aggressione avvenuta l'11 novembre ai danni di una troupe della trasmissione Dritto e Rovescio.

Said Alì, 24 anni, noto sui social come Don Alì, sarebbe secondo gli inquirenti l'autore dell'aggressione contro una troupe della trasmissione Dritto e Rovescio di Rete 4 avvenuta l'11 novembre a Torino. La ricostruzione emerge dopo l'arresto del tiktoker da parte degli agenti della Squadra Mobile per atti persecutori ai danni di un insegnante. Secondo quanto riferito, giornalisti e operatori erano arrivati in corso Novara, tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo, per intervistare Don Alì sulla vicenda del docente, quando una persona con il volto travisato e armata di una mazza chiodata aveva colpito ripetutamente il veicolo, mandando in frantumi il lunotto posteriore e danneggiando il parabrezza anteriore. L'aggressore aveva poi urlato "Non fatevi mai più vedere". La descrizione fornita dai testimoni, secondo l'accusa, sarebbe compatibile con Don Alì anche per la presenza dei tatuaggi sul dorso delle mani, visibili attraverso i guanti parzialmente rotti indossati dall'aggressore. Un addetto alla sicurezza della troupe avrebbe inoltre riferito di aver visto Said aggirarsi intorno all'auto poco prima dell'attacco. Il 15 novembre Don Alì aveva pubblicato sui social un reel relativo al servizio di Rete 4 sull'aggressione, con la didascalia "Batman in giro per Barriera di Milano. Fate girare!". Per gli inquirenti quel video sarebbe stato una forma di rivendicazione.