Presidente Fond. Einaudi, separazione carriere fatto civiltà

"Le carriere di pm e giudici vanno separate perché chi oggi si ritrova suo malgrado in un aula di tribunale deve poter avere di fronte un giudice indubitabilmente terzo e imparziale. Non ne facciamo certo una questione politica, di destra o sinistra, ma di civiltà". Lo ha detto il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, intervenendo a Stresa al forum di Fondazione Iniziativa Europa. "Oggi questa terzietà non c'è - ha aggiunto Benedetto - soprattutto per quanto riguarda gip e gup. I dati ufficiali del ministero evidenziano che nel 2024 i gip hanno accolto le richieste dei pm di procedere a intercettazioni telefoniche o ambientali nel 94% dei casi, di proroga delle intercettazioni nel 99% dei casi, di proroga delle indagini preliminari nell'85% dei casi, mentre i gup accolgono le richieste di rinvio a giudizio in oltre il 90% dei casi. Numeri eloquenti che rappresentano la migliore ragione del sì a questa riforma".