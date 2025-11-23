SACRO & PROFANO

Repole allunga il passo sulla Cei: prenota la successione a Zuppi

Gira in lungo e in largo lo Stivale a propagandare il (presunto) "modello Torino". Ma il vero obiettivo è guidare i vescovi italiani nel 2026, quando scadrà l'attuale presidente. Stop di papa Leone agli accorpamenti delle diocesi. La situazione in Piemonte

L’attivismo e il presenzialismo del cardinale Roberto Repole stanno assumendo, in questi ultimi tempi, forme e modalità frenetiche. Non vi è diocesi e non vi è vescovo in Italia che non lo inviti a conferenze e a parlare a convegni o a tenere omelie in varie cattedrali. Occasioni sempre assai favorevoli per propagandare il cosiddetto «modello Torino» e cioè la pseudo riforma che ha visto al centro lo spostamento dei parroci e l’accorpamento/soppressione delle parrocchie. Lo abbiamo visto ad Alessandria, a Tortona, a Casale Monferrato e il suo segretario Roberto Beda (detto “il Venerabile”) fatica non poco a gestire un’agenda che va di giorno in giorno infittendosi di impegni.

Inoltre, sul piano del “servizio” – cioè della carriera – l’arcivescovo di Torino è in piena ascesi. Durante l’Assemblea generale della Cei, tenutasi nei giorni scorsi ad Assisi, è stato dato l’annuncio che sarà proprio lui a presiedere, insieme ad altri cinque vescovi, la commissione incaricata di impostare la recezione delle indicazioni del cammino sinodale per i prossimi anni. Non sono stati pochi i presuli presenti che hanno visto nel prestigioso incarico il preludio e la premessa per l’ascesa del porporato torinese a capo della Cei quando, nel 2026, scadrà la presidenza del cardinale Matteo Zuppi.

Lo stesso Repole ha svolto ad Assisi un intervento che secondo alcuni spingerebbe addirittura per una “nuova Chiesa”, svolgendo un’analisi che i torinesi hanno ascoltato molte volte: la divaricazione sempre più accentuata tra società civile e riferimenti al Vangelo, la perdita dell’«ovvietà della fede», la crisi delle risorse non solo materiali, ma anche umane, con la consapevolezza che l’eredità cristiana non si trasmette più «per osmosi culturale», il duplicarsi di strutture e sovrastrutture insostenibili e pesanti, una Chiesa che funziona senza testimoniare, impegnata ma stanca, funzionale ma senza slancio, presente ma non evangelizzante.

A tale drammatica situazione egli propone le solite ricette, anche queste già udite molte volte e che sta mettendo in pratica: «ripensare percorsi, formazione e presenza», «intercettare la presenza di Dio nelle povertà», uscire da una «forma ecclesiale che veicola l’immagine che solo il presbitero o il diacono siano i ministri ordinati», riconfigurare i territori ecclesiali delle diocesi italiane. Infine, una osservazione che vale per molte comunità e cioè il pericolo di trasformare il lavoro pastorale in un esercizio amministrativo con l’efficienza che divora l’evangelizzazione: «La trasparenza amministrativa necessaria, non può diventare la cifra identitaria della Chiesa, né sostituire l'annuncio». In conclusione: dobbiamo «immaginare modi nuovi e diversi» di essere Chiesa, evitando «cambiamenti che assumono una parvenza di efficienza ma che distolgono l’attenzione dal cuore dell’esperienza cristiana». A fronte di questo programma – un tantino pretenzioso e un po’ utopistico – il generale De Gaulle avrebbe concluso, con il suo noto e sarcastico Vaste programme!

***

Tornando all’Assemblea della Cei e a Zuppi questi ha avuto il coraggio di annunciare una buona novella: la vecchia società cristiana è finita, era un fardello inutile, la secolarizzazione vi farà finalmente liberi, anzi è un «kairos», un momento opportuno, che ci farà tornare all’essenziale, agli inizi. Una tesi peraltro piuttosto vecchia, sostenuta da teologi e vescovi degli Anni Sessanta del secolo scorso. Quindi la cristianità – che è durata secoli – è stata un errore e dobbiamo liberarcene per tornare al Vangelo che è stato coperto e offuscato dalla «civiltà cristiana». Adesso si potrà finalmente annunciare il Vangelo in modo luminoso, come se i santi del passato non lo avessero fatto e in abbondanza.

Questa della secolarizzazione e cioè della scristianizzazione non come problema ma come «bella opportunità» non è una novità ma è un dato di fatto che Zuppi trasforma in dogma, in un principio di senso. Così ormai la pensano in molti in una Chiesa priva di dogmi o che li vede con sospetto; è diventato un atteggiamento mentale diffuso, uno storicismo per cui la situazione attuale e la modernità sono sempre giuste e migliori. Così il kairos di oggi è superiore a quello precedente e diventa sociologia. Non ci si fa interrogare dal kairos lo si interroga e gli si fa dire quello che vogliamo noi. Intanto nelle sedi istituzionali italiane si discute di suicidio assistito ed eutanasia ma la Cei tace, anche dopo il caso delle gemelle Kessler. Sembra che non vogliano dare dispiaceri all’ideologia dominante o recare qualche disturbo.

***

All’Assemblea della Cei ha fatto visita, nel suo giorno conclusivo, papa Leone XIV e qualche indicazione pratica lui l’ha data. Innanzitutto, ha detto che «è bene che si rispetti la norma dei 75 anni per la conclusione del servizio degli ordinari e, solo nel caso dei cardinale, si potrà valutare una continuazione del ministero, eventualmente per altri due anni». Quindi per i vescovi basta proroghe. Un’altra indicazione è venuta in merito all’accorpamento delle diocesi e la conseguente riduzione del loro numero: «Le sfide dell’evangelizzazione e i cambiamenti degli ultimi dieci anni, che interessano l’ambito demografico, culturale ed ecclesiale – ha detto – ci chiedono di non tornare indietro sul tema degli accorpamenti delle diocesi». Un chiaro invito alla Cei che sulla questione, finora, ha mostrato parecchie resistenze.

Per adesso in Piemonte nulla cambierà, meno che mai a Novara, dove il vescovo Franco Giulio Brambilla è scaduto ma che, considerata l’importanza e la vastità della diocesi, sicuramente manterrà la sua autonomia. Così pure a Vercelli dove l’arcivescovo Marco Arnolfo compirà 75 anni a novembre 2027, anche se lascerebbe fin da ora. Le altre diocesi, pur modeste, in crisi e senza preti, come Saluzzo, Casale, Pinerolo, Acqui, Mondovì, Alba o Asti hanno vescovi ancor giovani e quindi destinate a rimanere in vita per anni.

Un accorpamento che avrebbe un senso è quello delle quattro diocesi della provincia di Cuneo, ma un progetto del genere scatenerebbe i campanilismi e le ostilità municipali, se solo si pensa che per unire Fossano a Cuneo ci sono voluti 30 anni. Meglio una lenta eutanasia.

Circa il documento di sintesi del Cammino sinodale il papa non ha fatto alcun accenno critico e questo ha deluso alcuni vescovi che speravano in una linea di ripensamento. Non è infatti un mistero per nessuno che il sinodo nazionale italiano sia stata una imposizione di papa Francesco a un episcopato piuttosto recalcitrante.

***

Il nuovo libro di Vito Mancuso, “teologo dei talk show”, Gesù e Cristo (ed Garzanti) vuole mettere finalmente «le cose a posto»: da una parte Gesù, l’uomo storico di cui sappiamo pochissimo, dall’altra Cristo, la figura «ideale», «simbolica», «trascendente», costruita dalla comunità dei suoi seguaci. Non sono tesi nuove, anzi datano almeno più di un secolo. Bastino i nomi di Albert Schweitzer, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Raimon Panikkar, Hans Küng il cui pensiero è stato riprovato dalla Chiesa.

La tesi è questa: Gesù (storia) e Cristo (idea) vanno separati e distinti «per essere ricongiunti su basi nuove». Nuove da cosa? Molto semplice: nuove dalla fede e dalla Tradizione, da quei due millenni di cristianesimo «indebito» che avrebbe sempre sbagliato. A questo punto però ai fini di una rifondazione del cristianesimo ridotto a morale universale, si oppongono sia la Croce, sia la Resurrezione. Sul primo punto Mancuso dice chiaro: «Io non credo che la salvezza di un essere umano possa dipendere dalla morte in croce di Gesù. Io questo lo rifiuto...». Sul secondo punto è ancora più netto: «Non possiamo attribuire alla Risurrezione di Gesù un valore soteriologico... la salvezza dipende dal Bene che si compie». Insomma, un cristianesimo senza scandalo, senza potenza, senza Mistero. Buono per i salotti. Naturalmente i vescovi a fronte di queste teorie non hanno nulla da dire, tacciono semplicemente e magari invitano Mancuso a presentare il suo libro in diocesi o nelle parrocchie.

***

La nuova responsabile del servizio dell’ecumenato della diocesi di Torino è Morena Baldacci, ex religiosa e grande esperta di liturgia. Rumors curiali dicono che anche alla Caritas diocesana il suo storico direttore Pierluigi Dovis sia in partenza.