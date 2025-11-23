Vanoni, la "sua" Quargnento ricorda la signora della musica

"Ricorderemo sempre la sua presenza appassionata e il suo impegno civile a difesa del nostro territorio". Anche Quargnento, 1.300 abitanti nella piana di Alessandria, celebra Ornella Vanoni, la signora della musica italiana, morta lo scorso 21 novembre a 91 anni. E' il sindaco, Luigi Benzi, che è anche presidente della provincia, a rievocare il legame dell'artista "con il paese e con il nostro amato Monferrato". "Un legame sincero e profondo - dice - radicato fin dagli anni Settanta, quando visse qui con Gino Paoli. Nonostante fosse una persona famosa, Ornella tornava sempre volentieri da noi e poteva capitare di incontrarla negli esercizi che si affacciano sulla piazza". Benzi ricorda, in particolare, che nel 2010 Ornella Vanoni partecipò con i cittadini e all'amministrazione comunale a un'assemblea pubblica, nella palestra della scuola 'Silvio Pellico'. Si trattava di un incontro di aggiornamento sull'iter autorizzativo dell'impianto di smaltimento controllato dei rifiuti in zona Calogna nella vicina Solero e su quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e biomasse). "E ancora nel 2024 - aggiunge - si schierò con forza con noi per sostenere la battaglia dei nostri comuni contro l'ipotesi del Deposito Nazionale di scorie nucleari". "Ornella - conclude il sindaco - non è stata solo una grande artista: è stata una concittadina adottiva che ha portato la sua arte e la sua schiettezza nella nostra terra, dimostrando fino all'ultimo un amore incondizionato per il paesaggio quargnentino e per la gente del Monferrato. Che la sua voce, 'senza fine', continui a risuonare nelle nostre vite".