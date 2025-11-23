Richiamo offensivo a Superga, Daspo a quattro ultrà Juventus

Quattro tifosi della Juventus hanno ricevuto un Daspo per essersi resi autori, in occasione dell'ultimo derby con il Torino, di un gesto provocatorio e offensivo sulla tragedia di Superga mimando con le mani il gesto di un aeroplano che si schianta al suolo. Il richiamo è all'incidente del 4 maggio 1949, che costò la vita all'intera squadra del 'Grande Torino'. Il provvedimento è della Questura e comporta il divieto d'accesso agli impianti calcistici per un anno. Il derby è dello scorso 8 novembre.