Fiom, "cordata per Italdesign da valutare, governo intervenga"

"Le intenzioni sembrano serie, ma abbiamo bisogno di più tempo per valutare il progetto. E' necessario che il governo intervenga immediatamente, non possiamo perdere un'eccellenza italiana qual è Italdesign. Questa potrebbe essere un'opportunità". Così Gianni Mannori della Fiom Cgil di Torino commenta il progetto di una cordata italiana, guidata da Cassa Depositi e Prestiti con il gruppo automotive Adler, che sarebbe pronta a rilevare l'azienda oggi controllata dal gruppo tedesco Volkswagen. Un'ipotesi che eviterebbe la cessione alla multinazionale indiano-americana Ust. La cordata, coordinata dall'imprenditore Giancarlo Tonelli, ha alla guida ex manager della Ferrari, della Marelli e di Alfa Romeo: Amedeo Felisa, che è stato amministratore delegato della casa di Maranello dal 2008 al 2016 e poi di Aston Martin, ed Eugenio Razelli, per trent'anni in Fiat e dieci in Marelli. Tra gli investitori c'è anche il finanziere milanese Massimo Pavan. Il piano industriale prevede un investimento trai 120 e i 200 milioni e punta a rafforzare la struttura aziendale attuale, acquisendo nuovi clienti nell'automotive, ma anche nell'aerospazio e nel settore nautico. L'obiettivo è mantenere l'occupazione attuale - 3.000 dipendenti diretti e indiretti - e arrivare a un fatturato di un miliardo (oggi supera i 300 milioni). "Abbiamo già scritto ai tedeschi, aspettiamo che Urso ci aiuti in settimana. E' fondamentale che il governo eserciti il Golden Power perché così rafforzerebbe l'iniziativa della cordata". spiegano fonti vicine alla cordata.