Tennis, da domani i biglietti per la Nitto Atp Finals 2026

Dalle 16 domani aprirà la vendita libera dei biglietti per le Nitto Atp Finals 2026, di nuovo in scena a Torino. Lo fa sapere la Federazione italiana di tennis e padel, segnalando che, dal 15 al 22 novembre del prossimo anno, per il sesto anno consecutivo, "l'Inalpi Arena tornerà a tingersi dell'inconfondibile blu", dove in campo scenderanno " i migliori 8 singolaristi e le migliori 8 coppie di doppio della stagione". Le ultime due edizioni, ricorda la Fitp, "hanno visto il trionfo di Jannik Sinner", con l'ultima che, in particolare, è andata "sold out, con numeri record". I biglietti, da domani, saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sulla piattaforma Ticketone.