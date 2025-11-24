Violenza su donne, Palazzo Affari si illumina di arancione

Il Palazzo Affari di Torino, sede della Camera di commercio, si illuminerà di arancione da domani fino al 10 dicembre, in occasione Orange the World, la campagna globale promossa dalle Nazioni Unite nell'ambito dell'iniziativa contro la violenza sulle donne. Inoltre, nella sala d'attesa del palazzo sarà esposto il pannello "Il coraggio del rispetto", nato lo scorso anno da un'iniziativa del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di commercio. Il pannello, realizzato con la tecnica dello scribing da Monica Cortonesi dello studio Yoby, racconta un mosaico di voci unite da un impegno comune: costruire luoghi di lavoro dove la parità di genere non sia un'aspirazione, ma una realtà. Tra le immagini in evidenza nell'opera, parole come consapevolezza, diversità, educazione, cultura, equilibrio e così via. Ogni tratto è un invito a riflettere e a scegliere il rispetto come forza contro violenza e discriminazione.