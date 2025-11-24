Armi e droga in cantine ad Asti, tre arresti della polizia

Tre arresti e undici indagati, armi e droga sequestrata. E' questo il bilancio di un operazione di polizia coordinata dalla Procura di Asti che ha preso di mira il quartiere Praia a est della citta. Le indagini erano partite a luglio quando un'auto era stata copita da cinque colpi di arma da fuoco, un revolver, probabilmente a scopo intimidatorio. Sono partite indagini e soprattutto perquisizioni che, in varie cantine abbandonate in città, hanno portato alla luce un vasto arsenale di fucili (anche una micidiale doppietta a canne mozze) e pistole, oltre a ingenti quantitativi di droga, soprattutto hashish e cocaina. All'operazione, oltre agli agenti astigiani, hanno partecipato colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, unità cinofile di Torino, Milano Malpensa e Genova e personale aggregato dalle Squadre Mobili di Torino, Alessandria, Cuneo e Vercelli; oltre ad operatori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Asti ed altri tecnici specializzati. Le indagini sono ancora in corso.