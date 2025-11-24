Sicurezza, da Piemonte 1,3 mln per Patto sicurezza Torino

Per rafforzare le politiche e le strategie in materia di sicurezza integrata la Giunta regionale ha assegnato 1,3 milioni di euro di contributi a favore del Ministero dell'Interno per il rinnovo di ulteriori due anni del Patto per la sicurezza urbana tra Prefettura di Torino, Regione Piemonte e Città di Torino. Proseguiranno dunque le attività di controllo e le strategie del sistema di sicurezza urbana previste dal Patto, sottoscritto per la prima volta ad agosto 2023 con una dotazione di 1 milione di euro per il biennio. "Intendiamo dare continuità al percorso di rafforzamento delle azioni sinergiche tra i diversi soggetti di governo del territorio, un modello operativo efficace basato sulla collaborazione interistituzionale tra forze di Polizia e che permette di portare avanti le attività di controllo del territorio", sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale Enrico Bussalino. "Con il rinnovo del Patto di sicurezza, - aggiunge - di cui abbiamo aumentato la dotazione finanziaria, possono infatti proseguire i progetti a beneficio di tutte le forze dell'ordine, come l'acquisto di veicoli e l'implementazione del sistema di sorveglianza appartenente alla Città di Torino". Sarà la Cabina di regia costituita presso la Prefettura di Torino, e della quale fanno parte i rappresentanti della Regione, della Città di Torino e delle Forze dell'Ordine, ad individuare le specifiche iniziative da realizzare e finanziare con i fondi assegnati.