Sequestrati 130 kg di artifici pirotecnici nel torinese

La polizia ha sequestrato oltre 130 chili di artifici pirotecnici illegalmente detenuti a Givoletto, nel Torinese, denunciando un uomo di 39 anni, contitolare di una ditta della zona industriale, per commercio abusivo di materie esplodenti. L'intervento è avvenuto durante un servizio contro il commercio irregolare di articoli pirotecnici. Gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Torino hanno documentato l'arrivo di un corriere che consegnava due pacchi voluminosi contenenti articoli pirotecnici per circa 33 chili. Nel garage dello stabile, sono state trovate altre scatole colme di artifici pirotecnici della stessa categoria, per oltre 100 chili. Il materiale esplodente era custodito nelle vicinanze di una cisterna di gasolio.