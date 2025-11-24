Zegna prepara la successione, entra la quarta generazione

Riassetto al vertice per Zegna: il timoniere Gildo Zegna, presidente e amministratore delegato del gruppo di moda, ne diventa presidente esecutivo lasciando l'incarico di ceo a Gianluca Tagliabue, attuale cfo e coo. Il marchio Zegna, per oltre 20 anni guidato da Gildo, viene affidato alla quarta generazione, con i figli di Gildo, Edoardo e Angelo, nominati co-ceo del brand. 'I cambiamenti seguono un processo di pianificazione della successione condotto in modo approfondito dal consiglio di amministrazione", si legge in una nota, in cui si precisa che la "nuova struttura di leadership" diventerà effettiva l'1 gennaio 2026. Nella sua veste di presidente esecutivo Ermenegildo Zegna "si concentrerà sulla custodia della legacy e dell'integrità dei tre brand del Gruppo — Zegna, Thom Browne e Tom Ford Fashion — continuando a promuoverne la creazione di valore a lungo termine. Manterrà inoltre, a livello di gruppo, la supervisione della divisione tessile, dell'ufficio del general counsel (incluso il dipartimento di internal audit) e del dipartimento external relations, che comprende sostenibilità, investor relations e comunicazione corporate", spiega la nota. Tagliabue, la cui nomina è soggetta all'approvazione degli azionisti, lavorerà "in stretta collaborazione" con Zegna e "sarà responsabile della definizione e dell'attuazione della strategia di lungo termine del gruppo, del miglioramento delle performance aziendali in tutti i brand e del rafforzamento dell'integrazione delle funzioni corporate. Avrà inoltre la supervisione delle operations". A lui riporteranno i ceo dei brand del gruppo, così come Gian Franco Santhià, attuale group control & chief accounting officer, che sarà nominato group cfo al posto di Tagliabue. Edoardo e Angelo Zegna, membri della quarta generazione della famiglia Zegna, saranno nominati co-ceo del brand Zegna, succedendo al padre. Edoardo Zegna, attualmente chief marketing and digital officer di Zegna e chief sustainability officer del gruppo, guiderà tutti gli aspetti della strategia del brand, dall'immagine alla comunicazione e, insieme al direttore artistico di Zegna, Alessandro Sartori, il design delle collezioni e la progettazione dei negozi. Angelo Zegna, attualmente ceo della regione Emea di Zegna e global client strategy director, supervisionerà lo sviluppo prodotto, il merchandising e la strategia commerciale, guidando le performance di mercati e canali.