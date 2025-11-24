Nomi storici ed emergenti, scelti festival musicali a Torino

Sono undici, su 30 presentati, i progetti entrati nella graduatoria del bando biennale della Città diTorino 'Festival Musicali 2026-2027', che riceveranno un contributo di 20 mila euro per ciascun anno. Vincitori sono risultati Jazz is Dead! Festival, Spellbound!, C2C Festival, University Welcome Fast - Il Festival del Campus, CreativAfrica, Festival Panafricano, _resetfestival, Torino Music Meeting, Metrofrequenze, La Postura del Consenso e TOM Fest - The Other Music Festival. "La musica è parte fondamentale dell'identità di Torino - dice l'assessora alla Cultura, Rosanna Purchia - e un settore che genera valore culturale, economico e sociale. I festival sostengono artisti e professionisti, incentivano le nuove creatività e rafforzano la vita culturale dei quartieri, promuovendo coesione sociale e partecipazione. Con il bando biennale - aggiunge -contribuiamo a garantire stabilità agli operatori e favorire una programmazione culturale continua e innovativa, capace di rendere la città più attrattiva e all'altezza delle sfide legate alla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033". "Torino - aggiunge l'assessore ai Grandi eventi, Domenico Carretta - non ha mai staccato la spina, al contrario, il bando nasce proprio per sostenere i festival storici che da anni definiscono l'identità di Torino e dare spazio e ossigeno alle nuove proposte e alle realtà emergenti". I progetti sono stati valutati secondo sette criteri principali: valore culturale e innovazione artistica, impatto sul territorio, esperienza e affidabilità del proponente, efficienza organizzativa e sinergie, sostenibilità economica e cofinanziamento, coinvolgimento giovanile, sostenibilità ambientale.