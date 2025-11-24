Nasce il Monopoly di Torino con le eccellenze del territorio

Torino sbarca sul tabellone più famoso del mondo, che da decenni riunisce famiglie, amici, bambini e adulti intorno a un tavolo per conquistare vie e luoghi iconici districandosi fra imprevisti e probabilità e cercando di scampare alla prigione: è stato presentato oggi, nella sede della Regione Piemonte, il nuovo Monopoly Edizione Torino, che ha fra le varie caselle anche quella dedicata al grattacielo regionale. Il gioco è stato sviluppato da Delta Pictures su licenza Hasbro - Winning Moves e ha coinvolto le principali istituzioni del territorio, tra cui Regione, Città e Turismo Torino e Provincia oltre al main sponsor Banca Sella e altre realtà del territorio, dalle multiutilities partecipate ad aziende private. "Con questa iniziativa - sottolinea la vicepresidente della Regione, Elena Chiorino - trasmettiamo l'immagine di un territorio che crede nelle sue eccellenze ed è anche un modo per dire ai giovani che qui c'è molto per il loro futuro. E la presenza del Grattacielo Piemonte sul tabellone non è un semplice omaggio architettonico, è il simbolo di una Regione che ha scelto di modernizzarsi, di razionalizzare la spesa pubblica e di restituire efficienza ai cittadini. Essere parte di questa edizione significa affermare con orgoglio il volto nuovo del Piemonte". L'edizione è in versione bilingue italiano e inglese.