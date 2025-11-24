Ricca (Lega), patto sicurezza per Torino è ottimo risultato

"Sono molto soddisfatto per il rinnovo del Patto per la sicurezza urbana della città di Torino, che prosegue nel solco di quanto già avevo iniziato nel 2023. Con questo provvedimento le forze dell'ordine e i sistemi di sorveglianza verranno dotati di un finanziamento di 1.329.000 di euro". E' quanto dichiara Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in consiglio regionale. "Adesso - aggiunge - chiedo alla giunta, come già deliberato dalla Lega in Consiglio regionale lo scorso agosto, di dare priorità ai quartieri più critici, primi fra tutti Barriera di Milano, Aurora, Borgo Dora, Borgo Vittoria, Nizza Millefonti e Lingotto. La speranza è che grazie al nuovo Patto Torino torni ad essere una città più sicura".