Turismo Torino si rinnova, capitale aumenta a 2,5 milioni

Aumento della partecipazione della Regione Piemonte, che passa dal 19,6% a circa il 40% e avrà in capo la nomina del presidente della società, mentre la Città designerà l'amministratore delegato e rappresentanza, nel cda, anche di istituzioni come Città metropolitana e Camera di commercio: sono alcune delle novità previste dal rinnovamento dell'assetto societario di Turismo Torino e Provincia approvato oggi dal Consiglio comunale contestualmente a un aumento di capitale da 0.8 a 2,5 milioni di euro. Obiettivo della delibera è rafforzare il ruolo di Turismo Torino e Provincia nella promozione del prodotto turistico territoriale. Per il sindaco Stefano Lo Russo è un "passo importante per dotare il nostro territorio provinciale di uno strumento adatto a cogliere l'esigenza dei tempi mutati nei quali si è sviluppata la dimensione turistica. E quello approvato oggi, dopo mesi di confronto con la giunta regionale, è un testo equilibrato, che centra esattamente i punti per cui avevamo iniziato questo lavoro, cioè dotare il nostro territorio di una strumentazione di carattere tecnico amministrativo che fosse rispondente alle esigenze, in particolare quella di avere un'ulteriore professionalizzazione". In questa direzione va la decisione di far passare gli incarichi di vertice della società da volontari e gratuiti a retribuiti. Il sindaco definisce poi "molto significativo l'aumento di capitale che farà la Regione nell'ottica di un lavoro sinergico che sul tema turismo ed eventi ci sta vedendo lavorare bene insieme. Ultimo elemento - conclude - la volontà di specializzare in Turismo Torino una dorsale relativa all'attrazione del turismo congressuale".