SANITÀ & GIUSTIZIA

Finanza alla Città della Salute: nel mirino il bilancio 2024

Le Fiamme Gialle in corso Bramante su disposizione della Procura. Gli inquirenti avrebbero concentrato la loro attenzione sulla gestione dell'intramoenia. Nel consuntivo, firmato in pompa magna da Tranchida, è stato cancellato il Fondo Balduzzi da oltre 7 milioni

La Guardia di Finanza ha acquisito il bilancio 2024 della Città della Salute e tutti gli atti relativi. L’operazione è avvenuta oggi in corso Bramante, a quanto risulta, su disposizione della Procura della Repubblica di Torino. Non è certo se il provvedimento sia, come probabile, da collegare all’inchiesta conclusa che ha portato al rincio a giudizio di 16 tra ex direttori generale e dirigenti della più grande azienda ospedaliera o sia parte di un nuovo filone di indagine.

All’attenzione degli inquirenti ci sarebbe sempre la gestione dell’intramoenia e, in particolare, del Fondo Balduzzi. Quest’ultimo, come ampiamente riferito nelle scorse settimane, è stato “cancellato” dal consuntivo 2024 seguendo il parere dell’esperto incaricato dal direttore generale Livio Tranchida, poiché la presunta assenza di un regolamento sottoscritto con i sindacati nel 2014 avrebbe impedito la trattenuta del 5% sulle prestazioni erogate a pagamento in regime di libera professione dai medici di corso Bramante.

Il documento la cui firma del direttore Tranchida era stata presentata in pompa magna dall’assessore Federico Riboldi è dunque ora negli uffici della Fiamme Gialle e, presumibilmente anche sul tavolo dei magistrati. Nel frattempo, in Regione si attende ancora il parere del collegio sindacale e la stessa istruttoria da parte della direzione regionale della Sanità era stata annunciata come attenta, meticolosa, richiedendo più tempo di quanto probabilmente il vertice politico di sarebbe atteso per chiudere la vicenda. Una vicenda che, come attesterebbe l’operazione della Fiamme Gialle di oggi, sarebbe tutt’altro che conclusa.