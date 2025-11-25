Imam Shalin espulso dall'Italia

Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo a Torino, ha ricevuto un decreto di espulsione per motivi di sicurezza. La notizia è stata diffusa dal movimento Torino per Gaza. Lo scorso 9 ottobre, durante una manifestazione pro Palestina, Shahin aveva dichiarato che l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre era stato un atto di resistenza dopo anni di occupazione, finendo così al centro delle polemiche. Nato in Egitto, vive in Italia da oltre vent'anni. È stato accompagnato ieri in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Il movimento Torino per Gaza afferma che a Shahin è stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e disposto l'espatrio verso l'Egitto, definendolo un Paese in cui l'uomo non potrebbe tornare in sicurezza. Nel comunicato si legge: "Mohamed è stato arrestato dopo due anni di mobilitazioni in cui non ha mai smesso di esporsi pubblicamente contro il genocidio in corso in Palestina". Secondo il movimento, "nonostante la sua richiesta di asilo politico, il giudice ha confermato l'espatrio, ignorando ogni evidenza del pericolo reale e documentato che Mohammad correrebbe". Il movimento nella nota aggiunge che "Il suo unico reato è aver gridato insieme a tutti noi la libertà per la Palestina", e denuncia un atto che definisce "islamofobo e razzista".