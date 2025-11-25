Cisint (Lega), "espulsione imam Torino messaggio forte e chiaro"

"Espulso un altro predicatore d'odio, pericoloso e vicino a Hamas. Grazie al ministro dell'Interno Piantedosi e al sottosegretario Molteni il messaggio arriva forte e chiaro: ora servono regole precise con le comunità islamiche e le chiusure dei fantomatici centri islamici, vere e proprie moschee abusive dove non sappiamo chi e cosa viene predicato. Necessario un registro dei luoghi di culto e degli imam". Ad affermarlo è la deputata Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, dopo che il movimento Torino per Gaza ha diffuso la notizia di un decreto di espulsione per Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo a Torino. "Non possiamo più permettere - sostiene Cisint - che soggetti sovversivi come questo indottrinino giovani e giovanissimi: è in gioco la nostra sicurezza e la nostra libertà".