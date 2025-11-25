Ravinale (Avs), esplusione imam interroga su stato di diritto

"La vicenda dell'imam della moschea di via Saluzzo, a Torino, solleva interrogativi gravi e inquietanti sullo stato di diritto nel nostro Paese. Parliamo di un cittadino egiziano in Italia da quasi vent'anni, noto dissidente del regime di Al-Sisi, già oggetto di persecuzioni nel suo Paese d'origine, al quale è stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata su ordinanza del Ministero dell'Interno e di cui è stato disposto il rimpatrio". Ad, affermarlo, in una nota, è Alice Ravinale, capogruppo di Avs nel Consiglio regionale del Piemonte. "Il rimpatrio in Egitto - aggiunge - significa arresto e tortura, nelle stesse carceri in cui è stato ucciso Regeni. Nonostante abbia formalizzato una nuova domanda di asilo - con tanto di presentazione del modello C3 - dunque in presenza di una procedura in corso che, per legge, sospende ogni provvedimento di espulsione, il giudice ha convalidato il rimpatrio". "Invece di attendere l'esito della Commissione territoriale, come previsto dalle norme italiane e internazionali, l'uomo è stato trasferito - o sta per essere trasferito - al Cpr di Caltanissetta, in una dinamica che appare più come una ritorsione politica che come un atto di giustizia. Non possiamo ignorare che solo un mese fa la deputata Montaruli aveva sollecitato l'espulsione con una interrogazione parlamentare diretta al ministro Piantedosi. Il motivo? Il discorso fatto dall'imam in occasione dell'anniversario del 7 ottobre". "È evidente - conclude Ravinale - che ci troviamo di fronte a un uso politico del diritto, dove la libertà di espressione - anche quando controversa - viene trattata come un reato, e il dissenso come una minaccia. Questa è un'intimidazione, che non ha nulla a che vedere con la sicurezza nazionale. Chiediamo l'immediata sospensione del provvedimento di espulsione, il rispetto della procedura di asilo e un chiarimento urgente da parte del ministero dell'Interno. Perché se oggi si espelle un dissidente, domani si potrà espellere chiunque".