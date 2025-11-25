Aggredisce l'ex compagno, arrestata una 35enne a Domodossola

È accusata di maltrattamenti in famiglia oltre che di resistenza a pubblico ufficiale e si trova in carcere a Vercelli una donna di 35 anni che ieri sera è stata arrestata dai carabinieri a Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. I militari sono intervenuti su richiesta dell'ex compagno della donna: l'uomo ha raccontato che, dopo avere accompagnato a casa i figli, lei lo ha aggredito. La donna, stando a quanto riferito dai carabinieri, era in evidente stato di alterazione al punto da colpire con un pugno anche uno dei militari intervenuti sul posto. In attesa dell'udienza di convalida la 35enne è stata portata in carcere.