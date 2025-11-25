Crescita mercato immobiliare moderata ma costante al 2028

"L'attuale ciclo espansivo del settore immobiliare, avviatosi nel secondo semestre del 2024 e giunto al suo apice nel primo semestre del 2025, mostra segnali di attenuazione nella seconda metà dell'anno in corso, prospettando una crescita moderata ma costante per i prossimi tre anni". E' quanto emerge dal terzo Osservatorio sul mercato Immobiliare 2025 realizzato da Nomisma che ha analizzato le performance immobiliari a livello nazionale e nei 13 principali mercati italiani: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Secondo Nomisma la bassa inflazione, il recupero del potere di acquisto delle famiglie e i tassi di interesse sui mutui ancora contenuti, hanno favorito l'aumento di capitale erogato dalle banche a sostegno dell'acquisto dell'abitazione e il proseguimento della crescita delle compravendite. Il preconsuntivo sulle compravendite di abitazioni nel 2025 prevede un incremento stimato nell'ordine del +5,5% che conferma la fase di ripresa del mercato iniziata nell'ultimo trimestre del 2024. A trainare il comparto dell'acquisto di abitazioni sono state proprio le compravendite assistite da mutuo che, come rilevato da Nomisma, sono cresciute del +25,5% in termini tendenziali nel primo semestre 2025. Al contrario, quelle sostenute da liquidità, hanno mostrato una sostanziale stabilità. I prezzi delle abitazioni nel corso dell'anno registrano una crescita moderata ma costante. Da quanto emerge dall'osservatorio nell'ultimo semestre dell'anno si registra una crescita dei prezzi delle abitazioni del +0,6%, più contenuta rispetto al + 1,3% del primo semestre. Questo aumento è riconducibile ad un effetto trattativa positivo, che ha limitato la correzione al ribasso della domanda, mentre le aspettative dei venditori si sono stabilizzate.