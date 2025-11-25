Ex Ilva, sciopero nel Cuneese, bloccata la statale 20

I lavoratori dell'ex Ilva hanno bloccato questa mattina per circa mezz'ora la statale 20 davanti allo stabilimento di Racconigi (Cuneo), durante un nuovo sciopero e presidio ai cancelli. La produzione è ferma, a causa della nuova cassa integrazione decisa da Acciaierie d'Italia, e oggi i dipendenti sono meno di cento. La protesta si aggiunge a quella nelle altre sedi ex Ilva in tutta Italia. "Solo tre dipendenti su 85 sono stati ammessi ai percorsi di riqualificazione professionale e nessuno tra quelli in cassa integrazione. È una beffa per un territorio che da anni attende un piano industriale credibile", ha dichiarato il consigliere regionale Mauro Calderoni (Pd), presente al presidio.