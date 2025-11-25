Cresce produzione industriale Piemonte, Torino la migliore

Nel terzo trimestre 2025, relativo al periodo luglio-settembre, la produzione industriale del Piemonte ha segnato un aumento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita acquisita per il 2025, quella che si otterrebbe se l'ultimo trimestre dell'anno registrasse una variazione nulla, risulta pari al +0,7%. Lo rileva Unioncamere Piemonte nella 216/a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera. "Tuttavia, l'indice di fiducia resta sotto i 100 punti - commenta Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte -, segnalando la persistenza di timori per il futuro a breve termine. Le nostre imprese devono accelerare gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0". "Vogliamo accompagnare le imprese, in particolare le Pmi, verso traguardi ambiziosi e imprescindibili, come la trasformazione digitale, la transizione verso una produzione sostenibile e l'apertura a nuovi mercati", aggiunge Paola Garibotti, Regional manager Nord Ovest di UniCredit. Il risultato migliore è stato quello messo a segno dai mezzi di trasporto, che hanno registrato un aumento tendenziale del 6,2%, sostenuto esclusivamente dalla buona performance dell'aerospazio, a fronte delle contrazioni scontate dai settori della fabbricazione di autoveicoli e della componentistica. È proseguita nel III trimestre la serie di risultati positivi delle industrie alimentari e delle bevande, che hanno visto il proprio output crescere del 5,0% rispetto allo stesso periodo del 2024. Unico comparto con il segno meno è quello del legno e del mobile. Il risultato migliore spetta alle grandi imprese, con oltre 250 addetti, che mettono a segno un incremento del 6,7% rispetto al III trimestre del 2024. "In uno scenario internazionale tuttora complesso, le imprese piemontesi stanno mostrando una buona capacità di adattamento e di investimento", commenta Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna, Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. Tutte le province piemontesi hanno manifestato un aumento o una tenuta dei rispettivi livelli produttivi. La provincia di Torino ha registrato la performance migliore, mettendo a segno un incremento della produzione industriale del 3,6% rispetto al III trimestre del 2024.