Pichetto: “Dall'agrivoltaico forte contributo a rinnovabili”

"Sono convinto che per una transizione pragmatica che veda le rinnovabili in una posizione di rilevanza questo sistema abbia bisogno di un forte contributo da parte del mondo agrivoltaico". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un video messaggio al convegno 'Agrivoltaico: un nuovo modello di business per un valore condiviso' organizzato dall'Aias. Rilevando l'importante stanziamento con il Pnrr all'agricoltura da parte del governo, il ministro ha sottolineato la "la doverosa connessione fra l'impulso che dobbiamo dare all'agricoltura e alla vocazione autentica del nostro paese e quelli che sono gli obiettivi energetici". Pichetto ha ricordato "il nostro piano nazionale integrato energia clima che indica l'obiettivo al 2030 di 130-131 Gw di potenza rinnovabili e pertanto è indispensabile il ruolo del settore agrivoltaico", preservando e valorizzando "la vera espressione del made in Italy dei nostri territori e la qualità apprezzata in tutto il mondo". Questo è possibile "attraverso una serie di nuove tecniche e tecnologie di produzione pienamente integrata con l'attività dei campi che deve migliorare la redditività consentendo il recupero di terreno produttivo e il risparmio idrico" ha osservato Pichetto sottolinenado che si può "davvero dare un valore aggiunto per la crescita e la competitività delle nostre aziende".