A Lingotto una nuova area verde e un polo residenziale: al via la riqualificazione di via Invernizio

La Giunta comunale ha approvato questa mattina la convenzione che disciplina l’utilizzo delle aree esterne di via Carolina Invernizio 22. L’operazione consentirà di recuperare un’area in parte abbandonata, restituendola alla città con nuove funzioni e maggiore qualità urbana.

L’intervento, già autorizzato dal Consiglio Comunale in deroga al Piano Regolatore Generale, prevede la demolizione dei bassi fabbricati dismessi e la costruzione di un immobile residenziale di circa 1.600 metri quadrati, con cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale. Un progetto che integra nuove abitazioni e spazi pubblici, contribuendo alla rigenerazione di un ambito urbano da tempo in attesa di valorizzazione.

Il nuovo spazio si svilupperà all’angolo tra via Carolina Invernizio e via Sette Comuni, nel cuore del Lingotto. La nuova area verde, di circa 800 metri quadrati, sarà direttamente collegata al giardino Ex Comau, nei pressi del centro commerciale di corso Traiano, creando un corridoio verde che migliorerà la qualità paesaggistica, la fruibilità e la vivibilità dell’intero isolato.

La realizzazione e la manutenzione del giardino saranno a carico dei soggetti attuatori dell’intervento. Sono inoltre previsti, a favore dell’Amministrazione comunale, oneri di urbanizzazione pari a 118mila euro e un contributo di costruzione di 224mila euro. Un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, che conferma come la rigenerazione urbana possa generare benefici concreti e condivisi per la comunità.