Terna e Politecnico di Torino, parte il master PoliTech Lab

Ha preso il via la prima edizione del Master universitario di II livello PoliTech Lab: Innovazione nei Sistemi Elettrici per l'Energia, promosso da Terna in collaborazione con i Politecnici di Torino, Milano e Bari. Il Master è il primo progetto realizzato nell'ambito della Rete Politecnica di Alta Competenza, nata nel mese di aprile per formalizzare la collaborazione tra il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia e i tre atenei. "Il Master rappresenta un modello formativo unico perché per la prima volta, su iniziativa di Terna, i tre Politecnici italiani hanno realizzato un percorso post-laurea congiunto. In un contesto in cui la transizione energetica e digitale richiede professionalità sempre più specializzate, questo progetto permette di unire le conoscenze accademiche alle competenze distintive di Terna. Questa collaborazione è un esempio virtuoso di come affrontare insieme le sfide che l'attuale contesto ci pone e, soprattutto, è un'opportunità per le nuove generazioni di iniziare un percorso professionale all'interno del gruppo" afferma Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna. "Questo master dimostra come una collaborazione strutturata e coordinata tra i tre Politecnici nazionali sia di grande valore per il sistema Paese, ancor più su un tema tanto attuale quanto cruciale quale è la transizione energetica" commenta il rettore del Politecnico di Torino Stefano Paolo Corgnati Il corso post-laurea è rivolto a giovani provenienti da percorsi di laurea a indirizzo ingegneristico, in particolare dalle aree dell'ingegneria elettrica e dell'ingegneria energetica. Tra le persone candidate al bando, sono stati selezionati 45 partecipanti, 15 per ciascun Politecnico, che saranno formati sulle principali tematiche tecniche, economiche e regolatorie riguardanti i sistemi elettrici per l'energia.