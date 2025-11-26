Rai, "vandalismi intimidatori Torino non fermano nostro impegno"

"Gli atti di vandalismo e di violenza contro la sede Rai di Torino esprimono un clima di intolleranza che nulla ha a che vedere con il diritto a manifestare e alla libera espressione delle idee. È un atto intimidatorio verso le lavoratrici e i lavoratori della Rai che garantiscono ogni giorno, con il loro lavoro, un'informazione plurale ed un racconto approfondito della nostra realtà. Informazione e racconto che Rai continuerà a garantire con l'impegno quotidiano dei suoi professionisti". Lo dice la Rai in una nota in riferimento all'occupazione di ieri.