Turismo invernale, 93 milioni presenze con stranieri +29%

Andamento in crescita per i flussi turistici in Italia nella stagione invernale: 29,7 milioni di arrivi e 93 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari all'8,2% e al 14,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una spesa turistica diretta di 14,8 miliardi di euro (+9,1%). Emerge dalla nota previsionale Tourism Forecast Winter dell'istituto Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima. A incidere maggiormente la quota degli stranieri rispetto al mercato italiano che resta stabile: dall'estero sono previsti 14,4 milioni di turisti esteri (+21,1% rispetto al 2025) con 52 milioni di pernottamenti (+28,8%). Sul versante del mercato domestico, che rappresenta una quota del 51,5% del totale, si registrerebbero 15,3 milioni di arrivi (-1,7%) e 41,1 milioni di presenze, stabili sui livelli dello scorso anno. "La dinamica della scelta della vacanza invernale - commentano i ricercatori di Demoskopika - consolida la forte attrattività dell'Italia per i turisti provenienti da oltre frontiera. La domanda internazionale è in notevole crescita e traina l'intero settore. Il Belpaese continua a essere scelto dagli stranieri per la qualità dei servizi e per la crescente varietà esperienziale dell'offerta turistica. Sul fronte opposto, il mercato domestico mostra segnali di rallentamento, probabilmente condizionato da una maggiore prudenza degli italiani nei comportamenti di consumo turistico. Molti nuclei familiari, ad esempio, scelgono periodi più brevi, prenotazioni all'ultimo momento o modalità alternative non sempre rilevate dalle statistiche ufficiali". In questo contesto - continuano i ricercatori di Demoskopika - si prospetta, uno scenario a "doppia velocità". "Da un lato, l'Italia continua a confermarsi meta privilegiata per i turisti stranieri -, dall'altro, la domanda interna necessita di misure maggiormente incentivanti. Governare queste dinamiche sarà determinante per consolidare i risultati e rendere la stagione invernale più equilibrata e differenziata nell'immediato futuro".