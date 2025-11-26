Viminale "via l'imam di Torino perché è un fondamentalista"

È portatore di una ideologia fondamentalista e di "matrice antisemita", sarebbe in contatto con ambienti legati all'Islam radicale e ha "legittimato lo sterminio degli israeliani". Dice questo, secondo quanto apprende l'ANSA, il decreto di espulsione (firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi) per Mohamed Shahin, l'imam della moschea di San Salvario, a Torino. Il decreto mette in evidenza soprattutto una dichiarazione pubblica interpretata come una apologia dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Nel decreto si sottolinea che le parole dell'imam hanno avuto una vasta risonanza mediatica e si sostiene che hanno procurato "disagio" anche all'interno della comunità Pro Pal. A quanto risulta, l'unico risvolto penale del caso è una denuncia inoltrata dalla polizia alla procura di Torino ma solo per il reato di blocco stradale: l'episodio risale al 17 maggio scorso ed è avvenuto nel corso di una manifestazione.