La Fondazione Crt approva il documento programmatico 2026-2028

Il consiglio di indirizzo della Fondazione Crt ha approvato il primo documento programmatico pluriennale (Dpp) 2026-2028, che definisce le linee strategiche alla base dell'azione della Fondazione per il prossimo triennio, presentate nel corso dell'evento 'Dare Spazio al Valore'. Il documento è il risultato di un'analisi articolata e approfondita dei bisogni del Piemonte e della Valle d'Aosta, condotta attraverso la lettura integrata degli indicatori socio-economici, un'indagine rivolta a oltre 700 enti del Terzo Settore e ad associazioni di categoria piemontesi e valdostane e la ricognizione delle priorità d'intervento sviluppate negli ultimi anni. Cinque le priorità strategiche che orienteranno l'azione della Fondazione Crt nel triennio 2026-2028: sostenere le condizioni di vita delle persone in difficoltà, favorire l'autonomia e il benessere attraverso l'educazione e l'istruzione, favorire l'accesso al mercato del lavoro per le persone con maggiori difficoltà, sostenere la partecipazione sociale, politica, civica e culturale, potenziare il ruolo della ricerca, del trasferimento tecnologico e delle conoscenze per favorire le opportunità di lavoro nei settori emergenti. Accanto a queste direttrici, il Documento individua due obiettivi trasversali: la promozione della parità di genere e la riduzione dei divari territoriali, con particolare attenzione alle aree interne e alle periferie urbane. "L'approvazione del Documento Programmatico Pluriennale è l'esito di un lungo percorso che alle Ogr, con l'evento Dare Spazio al Valore, ha avuto il suo momento pubblico di restituzione e condivisione. Desidero ringraziare il consiglio di indirizzo per il lavoro svolto e per il contributo determinante alla definizione di questa visione condivisa. Un cammino fondato sull'ascolto, sulla responsabilità e sulla volontà di generare impatto, che mette al centro le persone, le comunità e il valore delle collaborazioni. Con il Dpp 2026-2028 tracciamo una direzione solida e di lungo periodo, capace di anticipare i bisogni e accompagnare le trasformazioni economiche e sociali del nostro territorio" afferma la presidente della Fondazione Crt, Anna Maria Poggi.