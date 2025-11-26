Dop economy, Piemonte al quarto posto in Italia

Il Piemonte nel 2024 figura fra le Regioni di testa nella classifica italiana della Dop economy, che registra i valori dei prodotti alimentari e dei vini Dop. Nonostante una flessione del -2,8% sull'anno precedente, con un fatturato di 1,56 milioni di euro la Regione si attesta infatti al quarto posto italiano dopo Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Scorporando prodotti alimentari e vino, per i primi il Piemonte vanta una Dop economy che vale 384 milioni di euro, per i secondi sale 1.180 milioni. Analizzando le province, fra le prime dieci in Italia ne figura una sola piemontese, quella di Cuneo al quinto posto, che entra in classifica per il vino ma non per il cibo. Nessuna provincia piemontese invece compare fra le prime dieci italiane sul fronte della produzione alimentare. I dati del Cuneese registrano un Dop economy da 231 milioni sul fronte del cibo e di 693 su quello del vino, ma con un calo complessivo del -3,4% sul 2023, e del -4,6% considerando il solo vino, che nel 2023 valeva 726 milioni di euro. Guardando alla produzione italiana dei vini Dop sfusi, l'Asti Dop figura al quarto posto fra i primi 15 in classifica con 120 milioni di euro di fatturato nel 2024, in calo del -2,9%, e il Barolo Dop si colloca al nono posto fra i primi 15 con un valore di 87 milioni di euro, in calo del -2,7%.