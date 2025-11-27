Riskiatutto

Dicono che… in Piemonte la sanità funzioni così bene da sembrare uscita da un catalogo di Viaggia e Vacanze. Dev’essere per questo che manager e politici lasciano volentieri le faccende domestiche per altri lidi. Ora è la volta di Arezzo, dove la tre giorni dal titolo edificante “La riforma in cammino” promette più serenità di qualunque riunione in Regione. Ritemprato dalla pausa messicana, il direttore generale della Città della Salute Livio Tranchida ha avuto giusto il tempo di fare una capatina in corso Bramante per subito puntare deciso verso le colline aretine: aria buona, platea curiosa e discussioni meno incandescenti di quelle torinesi. E pare che sulle sue tracce si stia muovendo anche l’assessore meloniano Federico Riboldi, annunciato dal lampeggiante blu dell’auto di servizio, così nessuno si perde il suo arrivo. Del resto, la riforma sarà pure “in cammino”, ma la vera meta è il forum del risk management. Perché, alla fine, il rischio è davvero il loro mestiere. O no?