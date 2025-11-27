Preioni (Lega), "strumenti speciali contro spopolamento nelle Alpi"

"Il declino demografico nelle Alpi non è un rischio ipotetico: lo spopolamento è costantemente in atto. Occorrono politiche europee mirate e strumenti concreti per questi territori. Le Alpi sono un territorio unico e fragile, servono strumenti europei speciali. E le politiche ambientali sono fondamentali, ma non devono diventare un vincolo ideologico: l'ambiente si tutela anche garantendo la vita in montagna, il lavoro e i servizi. Le Alpi vanno protette, certo, ma vanno soprattutto vissute e sviluppate". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte, Alberto Preioni, intervenuto alla decima Assemblea generale della Strategia macroregionale alpina (Eusalp) a Innsbruck (Austria). Poi ha aggiunto: "La pressione del traffico veicolare, la fragilità delle infrastrutture e la crisi climatica richiedono risposte comuni. L'importante lavoro affidato a Eusalp è di rafforzamento e di coordinamento su intermodalità, corridoi transalpini, reti Ten-T, ferrovie, logistica e gestione dei rischi naturali che impattano le infrastrutture di trasporto". Tra le proposte avanzate dal Piemonte, Preioni ha evidenziato l'importanza di inserire le Zone economiche speciali (Zes) tra gli strumenti strategici della cooperazione alpina: "Le Zes possono diventare laboratori europei per attrarre investimenti, sostenere le Pmi, sviluppare filiere green e frenare marginalità e spopolamento. Eusalp è la sede giusta per coordinare una strategia comune".