Telethon, finanziati tre gruppi di ricerca in Piemonte

Giunto alla quarta edizione, il bando di Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon ha finanziato in Piemonte tre gruppi di ricerca per 350.000 euro. Si tratta di: Maurizio Giustetto, Università degli Studi di Torino, per "Interneuroni Cck+ nel disordine Cdkl5: caratterizzazione del complesso InSyn1-distroglicano nelle prime fasi di sviluppo cerebrale"; Carlo Cosimo Campa, Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM), Torino, per "Analisi delle relazioni genotipo-fenotipo per migliorare le strategie farmacologiche nella sindrome nefrosica resistente agli steroidi"; e Alessandro Bertero, Università degli Studi di Torino, per "Definizione di un metodo di riferimento per illuminare i Tdarks con perturboma trascrizionale a singola cellula in modelli iPsc: studio pilota sui difetti cardiaci congeniti rari in organoidi di cuore". Il bando ha portato alla selezione di 26 nuovi progetti di ricerca, per un totale di circa 3,6 milioni di euro e con il coinvolgimento di 35 gruppi di ricerca provenienti da 12 diverse regioni italiane.