In Alto Piemonte produzione industriale in affanno, salva Novara

11:37 Giovedì 27 Novembre 2025

Produzione industriale ancora in affanno nel terzo trimestre 2025 nel territorio dell'Alto Piemonte, ad eccezione di Novara che mostra una dinamica lievemente positiva, come rilevano i dati della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. A livello complessivo la produzione evidenzia una variazione del +1,3%, al di sotto della media regionale piemontese, pari al +2,5%. Il dato dell'Alto Piemonte risente della scarsa dinamicità di tutti i comparti chiave come il tessile-abbigliamento (+0,8%), le altre manifatture (+0,5%), la metalmeccanica (+1,2%) e la chimica-gomma-plastica (+1,9%), con l'alimentare e bevande che registra il dato migliore (+2,9%). "I dati della produzione industriale nel corso del terzo trimestre del 2025 mostrano, nel complesso, una diffusa stazionarietà del comparto manifatturiero del nostro territorio, con alcune differenze territoriali - commenta in una nota Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. In un contesto dominato da una persistente incertezza l'ente camerale conferma il proprio impegno concreto nel fornire iniziative e servizi per il tessuto produttivo locale". Il 3 dicembre, in particolare, è prevista l'apertura di un bando di contributo dedicato alla transizione digitale che con una dotazione di 290 mila euro, potrà sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro e piccole imprese del nostro territorio. Tra i territori, Biella registra il dato meno incoraggiante, anche tra tutte le province piemontesi, con una variazione del +0,1%, il Verbano Cusio Ossola si attesta al +0,5%, Vercelli al +0,9%, mentre Novara evidenzia una lieve crescita, pari al +3,1%, secondo miglior risultato a livello regionale dopo quello di Torino. L'indagine del terzo trimestre 2025 ha visto complessivamente coinvolte 634 imprese, per un totale di oltre 24.000 addetti e un fatturato poco al di sopra di 8,2 miliardi di euro.

