Iren, a Torino task-force per impianti riscaldamento di scuole

Con l'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, Iren ha potenziato le attività per garantire la continuità del servizio di riscaldamento gestito dal gruppo in oltre 320 scuole a Torino e nella Città metropolitana. La società in una nota si scusa per i disservizi che ci sono stati in alcuni edifici e informa che è attivo un sistema di pronto intervento operativo 24 ore su 24, realizzato in stretto coordinamento con gli uffici competenti della città e con gli istituti scolastici, per una tempestiva risoluzione di eventuali guasti agli impianti. "Per fronteggiare eventuali criticità, ogni giorno oltre 40 persone, tra risorse di Iren Smart Solutions e ditte esterne, sono al lavoro per presidiare gli impianti di riscaldamento - spiega la società -. In caso di guasti e segnalazioni, squadre dedicate intervengono rapidamente, seguendo procedure consolidate e garantendo tempi di ripristino ridotti". A supporto delle scuole, sono attivi canali di contatto diretti per i dirigenti scolastici, che possono richiedere assistenza immediata.