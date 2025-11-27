Ascom, preoccupa esclusione Torino fondi per distretti commercio

Ascom Confcommercio Torino esprime "preoccupazione" in una nota in merito all'esclusione della città dai fondi per i Distretti del Commercio. "Siamo sorpresi e preoccupati per la decisione, sostenuta dal capogruppo della Lega, di rigettare il finanziamento del Distretto del Commercio di Torino - spiega la presidente Maria Luisa Coppa -. La decisione grava su 7800 imprese. È particolarmente grave che ciò avvenga proprio mentre Ascom sollecita maggiore attenzione per il commercio di prossimità e lavora con le istituzioni per attuare interventi concreti a sostegno delle imprese". "I Duc rappresentano uno strumento di successo della Regione Piemonte, che non può essere compromesso in questo modo su Torino - prosegue -. Siamo fiduciosi in un rapido intervento da parte delle istituzioni: i Distretti del Commercio sono una buona pratica riconosciuta e apprezzata, capace di generare benefici reali per il tessuto economico e sociale locale. Non possiamo accettare che l'interesse delle imprese venga sacrificato per motivi politici o tecnicismi burocratici".