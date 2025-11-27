Piemonte, Mastromarino rieletta presidente Commissione Garanzia

Anna Mastromarino è stata rieletta all'unanimità presidente della Commissione di Garanzia del Consiglio regionale, organismo chiamato ad esprimere pareri su richiesta dei presidenti di Consiglio e giunta regionale o di un terzo dei consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali. Mastromarino è ordinaria di Diritto pubblico comparato all'Università di Torino. Gli altri componenti dell'organismo sono: Marco Bellion, ex consigliere regionale; Antonio Caputo, avvocato; Laura Caramello, magistrato a riposo; Riccardo De Caria, professore associato di Diritto pubblico comparato all'Università di Torino; Monica Odello, avvocato; Deodato Scanderebech, ex consigliere regionale. La Commissione di Garanzia esprime pareri su materie come l'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali, sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, e sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e regolamenti.