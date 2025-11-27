Aerospace & Defense Meetings, i big a Torino dal 2 al 4 dicembre

Taglia il traguardo delle 10 edizioni Aerospace & Defense Meetings Torino: dal 2 al 4 dicembre la più importante business convention per il settore aerospaziale organizzata in Italia vedrà protagonista all'Oval Lingotto l'intera comunità internazionale del settore e un nutrito programma di conferenze, workshop e agende b2b. Per tre giorni il Piemonte e Torino saranno il punto di incontro della comunità internazionale dell'industria aerospaziale mondiale. La manifestazione, voluta e sostenuta da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, è organizzata dalla società internazionale specializzata in business convention abe-Bci Aerospace, in collaborazione con Ceipiemonte e Ice Agenzia. Un'edizione da record che conferma il ruolo di Aerospace & Defense Meetings sullo scenario mondiale. Oltre all'Industrial Supporter Leonardo e ai partner industriali Thales Alenia Space, Avio Aero, Safran, Mecaer Aviation Group e Altec, saranno a Torino per incontrare fornitori e trovare soluzioni innovative 300 buyer in rappresentanza di differenti divisioni di importanti player mondiali. Parteciperanno Aiad e Ctna e alcuni cluster aerospaziali italiani: il Piemonte - la regione italiana più rappresentata con 118 imprese e 21 startup incubate da I3p/Esa Bic e Take Off -, la Lombardia, la Campania, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria e l'Emilia-Romagna. . Il fatturato del settore dell'aeronautica e dello spazio in Italia ha raggiunto nel 2024 i 19 miliardi di euro, in crescita di 1 miliardo rispetto all'anno precedente, pari all'1% del pil, e il settore ha investito più del 5% del fatturato in ricerca e sviluppo. Il 2024 ha registrato inoltre 60.000 occupati nel settore aerospaziale italiano e investimenti pubblici pianificati e programmi (nazionali, Esa, Pnrr) che sostengono la crescita con risorse annunciate complessive per il periodo di programmazione fino al 2026/2027 nell'ordine di 7,5 miliardi di euro per la sola filiera spaziale.