Nuova Fiat 500 Hybrid arriva in tutte le concessionarie italiane

Oggi e domani si svolgerà il primo Porte Aperte dedicato alla nuova Fiat 500 Hybrid, l'appuntamento commerciale che conclude una settimana di celebrazioni, che ha trasformato Torino in un palcoscenico internazionale. Ospitato dall'intera rete di vendita FIAT in Italia, l'evento permetterà di ammirare da vicino e provare su strada l'inedito modello, che ha fatto il suo ritorno produttivo nello storico stabilimento di Mirafiori - luogo di nascita della 500 nel 1957 - segnando l'inizio di un nuovo capitolo per il marchio FIAT. In ogni concessionaria i visitatori saranno accolti da coinvolgenti animazioni ispirate al claim "Sei bellissima", oltre alla possibilità di lasciare un commento su un wall dedicato o una lettera per raccontare la propria storia personale con la 500, trasformando così la visita in un momento emozionale e partecipativo. Del resto, l'icona FIAT è sempre stata una compagna di viaggio vicina alle persone, capace di creare ricordi indelebili in generazioni e culture diverse, rappresentando un'espressione d'amore e dell'Italia stessa. Inoltre, partecipando al Porte Aperte, sarà possibile conoscere la promozione di lancio che vede la Fiat 500 Hybrid Pop proposta al prezzo di 16.950 euro, in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Le prime consegne ai clienti sono previste a gennaio 2026. La gamma della nuova si articola in tre varianti di carrozzeria — Hatchback, 3+1 (ordinabile dall'inizio del 2026) e Cabrio — con allestimenti POP, ICON e LA PRIMA. A questi si aggiunge la serie di lancio "TORINO", tributo alla città che da sempre è la casa di FIAT, proposta esclusivamente sulla versione Hatchback. In dettaglio, la versione POP esprime l'essenza più pura della 500 Hybrid - essenziale, elegante e funzionale - ed è la scelta ideale per chi desidera praticità e immediatezza, senza rinunciare al carattere. L'allestimento ICON rappresenta il cuore della gamma e incarna la perfetta combinazione tra tecnologia, comfort e fascino urbano. È l'ibrida cittadina più moderna e versatile di FIAT: connessa, confortevole e ricca di carattere, una vera espressione dello spirito 500. Al vertice della gamma si posiziona LA PRIMA, l'allestimento flagship che unisce il fascino inconfondibile della 500 con dotazioni esclusive e finiture premium.