Giulio Base dirigerà il Torino Film Festival anche nel 2026

Giulio Base sarà direttore artistico del Torino Film Festival anche nel 2026. Lo ha deliberato il Comitato di Gestione del Museo Nazionale del Cinema - presieduto da Enzo Ghigo e formato da Gabriele Molinari (vicepresidente), Alessandro Bollo, Paolo Del Brocco e Elisa Giordano - facendo seguito al bando triennale del febbraio 2023. Oggi 29 novembre si chiude con la premiazione dei film l'edizione 2025, nel corso della quale sono state consegnate dodici Stelle della Mole.